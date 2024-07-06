В Минтруде назвали средний размер ежемесячного единого пособия на детей

Размер ежемесячного единого пособия на детей от рождения до достижения ими 17 лет в среднем по России составляет 15 тыс. рублей. Об этом 6 июля сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«В среднем по стране это порядка 15 тыс. [рублей] ежемесячно», — сказал он в ходе демографического форума «Россия — семья семей» в Муроме.

Министр подчеркнул, что ежегодно государство расходует на эти пособия 1,7 трлн рублей.

Котяков напомнил, что это пособие является выплатой всем нуждающимся семьям на детей от рождения до достижения ими 17 лет в размере одного прожиточного минимума. По словам министра, эта мера является значимой и помогает «сегодня выравнивать ситуацию в семьях», уточнила «Газета.Ru».

Ранее, 16 мая, Минтруд РФ предложил увеличить прожиточный минимум на 2025 год до 17 733 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — до 19 329 рублей, пенсионеров — до 15 250 рублей, детей — до 17 201 рубля. Это на 14,8% выше, чем в 2024-м. Позднее, 17 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство страны увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год из расчета медианного дохода в 2023-м.