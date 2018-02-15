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Минсельхоз рассказал о планах нарастить экспорт продукции до $30 млрд

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Экспорт сельскохозяйственной продукции из России к 2025 году достигнет $30 млрд.

«Та задача, которая сегодня обозначена руководством страны — выйти к 2025 году на $30 млрд объема экспорта — это вполне реальная цифра. Мы уверены, может быть, будет даже и больше», — заявил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, за последние два года РФ нарастила поставки за рубеж растительного масла, свинины и мяса птицы. Кроме того, будет увеличиваться экспорт зерновых — объемы поставок этого года Хатуов оценил в 45–47 млн т.

Чиновник выступил на деловом завтраке в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что в 2017 году экспорт российской сельскохозяйственной продукции увеличился на 15% и достиг $20 млрд.

В феврале в правительство внесут новую доктрину продовольственной безопасности страны. В документе впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке — не менее 90%, а фруктов и ягод — не менее 70%. 

Долю отечественного сахара и растительного масла на внутригосударственном рынке необходимо довести до 90%, а показатели по рыбе и рыбной продукции — до 85%.

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