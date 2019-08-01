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Разложить по полкам: ритейлерам пригрозили штрафами за молоко

Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Разложить по полкам: ритейлерам пригрозили штрафами за молоко
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2019-07-31 16:15:05
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Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов. Ритейлеры и Роспотребнадзор по-разному трактуют нормы, вступившие в силу 1 июля и обязывающие магазины визуально отделять продукцию без растительных жиров. Сети полагают, что достаточно указать нужную информацию на ценниках, а в контролирующей службе уверены: товары должны быть разведены на полках, «чтобы исключить смешивание». В Роспотребнадзоре уже предупредили ритейлеров, что могут оштрафовать их на сумму до 500 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Необходимо четко определить правила игры, отмечают в организации. В Минпромторге «Известиям» заявили, что сейчас магазины не обязаны разделять товары «физически». Есть только методические рекомендации о желательной раскладке.

Жирные штрафы

Как пояснили «Известиям» в АКОРТ, Роспотребнадзор полагает, что сети в полной мере не исполняют новые требования. Согласно постановлению правительства, теперь молочная продукция на магазинных полках должна быть визуально отделена от молокосодержащей, имеющей в составе растительные жиры, например пальмовое масло.

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Представитель АКОРТ рассказал «Известиям», что у торговых сетей в основе визуального разделения — надписи на ценниках и их цветовое оформление. А также различные методы информирования покупателей — например, плакаты в торговых залах. Сети ориентировались на методические рекомендации, утвержденные Минпромторгом и Роспотребнадзором.

В пресс-службе Х5 retail group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») «Известиям» уточнили: на ценниках появились специальные обозначения «СЗМЖ» (с заменителем молочного жира) и «БЗМЖ» (без заменителя). Это поясняется на инфоплакатах.

Но в ходе последней рабочей группы ритейлеров и Роспотребнадзора, которая состоялась 29 июля, представители службы заявили, что такая трактовка новой нормы недопустима. Разделение товаров в магазинах должно быть физическим. По информации источника «Известий», присутствовавшего на совещании, речь идет о том, чтобы продукты СЗМЖ и БЗМЖ находились на разных сторонах полки либо вообще на двух отдельных полках. Кроме того, они должны быть отделены и от других товаров.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По данным представителя ассоциации, Роспотребнадзор уже предупредил крупных ритейлеров, что существует возможность вынесения решений по двум статьям КоАПа: нарушение правил продажи отдельных видов товаров и введение потребителей в заблуждение. Это грозит магазинам штрафами до 30 тыс. рублей и до 500 тыс. рублей на юридическое лицо.

В АКОРТ подчеркнули: правила торговли и их трактовки должны быть едиными. Сети готовы исполнять законные нормы, поэтому они ждут от службы согласованного подхода.

В пресс-службе Роспотребнадзора информацию о штрафах для ритейлеров за неправильную раскладку молочных продуктов на момент публикации не прокомментировали. Но пояснили: молочные продукты должны быть сгруппированы таким образом, чтобы локальное размещение исключало смешивание прежде всего с теми видами, «которые относятся к «продукту с заменителем молочного жира».

Разделить на глаз

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Идея визуально отделить продукты без заменителей молочного жира принадлежала Минпромторгу. Ведомство обосновывало ее необходимость интересами покупателей: у них не должно быть путаницы при выборе товаров.

Как рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов, согласно постановлению правительства, только продукты без заменителей молочного жира «должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от иных пищевых продуктов».

— При этом стоит учитывать, что требование о «физическом» разделении молокосодержащей и молочной продукции в указанном постановлении не предусматривается, — подчеркнул Виктор Евтухов.

В Минпромторге напомнили, что совместно с Роспотребнадзором подготовили методические рекомендации «О способах размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале». Они не содержат обязательных требований, поэтому организации торговли вправе самостоятельно определять, как визуально отделить продукцию БЗМЖ.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В методических рекомендациях предложены различные способы выкладки товаров: с применением разделителей, с дополнительным оформлением товарных полок, в отдельных низкотемпературных холодильниках. А также примеры их информационного сопровождения: с дополнительным цветовым оформлением ценников, надписями на «ценникодержателях» и так далее.

Если торговые сети будут следовать рекомендациям, это позволит «обеспечить право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о данных товарах», считают в Минпромторге.

Согласно нормативным актам, продукты без заменителя молочного жира должны быть визуально отделены от других — это позволяют сделать ценники разного цвета, полагает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Если торговые сети будут получать штрафы за раскладку товаров, они могут отстаивать свои законные права и интересы в суде, сказал «Известиям» эксперт.

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