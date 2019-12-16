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Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Больше всего на продукты питания тратят жители Ингушетии, меньше всего доля расходов в Татарстане. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Аналитики оценили расходы на питание среднестатистической семьи по данным статистики за 2018 год.

В целом от общего количества расходов траты на еду у россиян составляют 30,2%. При этом в Ингушетии на продукты уходит 57,9% доходов семьи, в Дагестане — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят еще 10 регионов.

Самые низкие траты на еду в Татарстане (21,8%), Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%).

«В большой степени доля затрат на продукты питания в разрезе регионов зависит от благосостояния жителей, но немаловажное значение имеет также уровень цен на продукты», — пояснили эксперты.

11 декабря были названы самые комфортные и доступные для жизни города России. Рейтинг возглавил Краснодар.

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