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Названы страны Европы с самыми большими тратами на еду

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Фото: Global Look Press/Rolf Vennenbernd/dpa
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Сильнее всего покупка еды ударяет по семейному бюджету жителей Украины. Меньше всего на продукты тратят в Люксембурге, Нидерландах и в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

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Аналитики на основе данных национальных статистических служб за 2018 год составили рейтинг из 40 стран Европы по уровню расходов семей на питание.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», - отмечается в исследовании.

Так, люксембуржцы тратят на продукты 8,4% от семейного дохода. Также в число стран с наименьшими расхода вошли Нидерланды и Великобритания (по 10,6%), Ирландия (11,5%), Финляндия (11,7%).

Больше всех расходы на еду у украинцев – порядка 50% от доходов, жителей Казахстана (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%), Болгарии (36,5%), Белоруссии (36,3%).

Россия с показателем примерно в 30% заняла 31 место.

По статье расходов на алкоголь и табак РФ заняла 25-е место. Россияне тратят на них всего 3% доходов. Такой же показатель в Белоруссии, схожая ситуация в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%).

Больше всего на спиртное и сигареты тратят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

10 декабря таблоид Bild на основе отчета ООН опубликовал рейтинг стран по уровню жизни. В список вошли 189 государств. Самый высокий уровень жизни оказался в Норвегии. На втором месте — Швейцария, на третьем Ирландия.

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