Названы страны Европы с самыми большими тратами на еду

Сильнее всего покупка еды ударяет по семейному бюджету жителей Украины. Меньше всего на продукты тратят в Люксембурге, Нидерландах и в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

Аналитики на основе данных национальных статистических служб за 2018 год составили рейтинг из 40 стран Европы по уровню расходов семей на питание.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. Россия занимает 31-е место в рейтинге», - отмечается в исследовании.

Так, люксембуржцы тратят на продукты 8,4% от семейного дохода. Также в число стран с наименьшими расхода вошли Нидерланды и Великобритания (по 10,6%), Ирландия (11,5%), Финляндия (11,7%).

Больше всех расходы на еду у украинцев – порядка 50% от доходов, жителей Казахстана (47,6%), Молдавии (43,8%), Северной Македонии (37,8%), Болгарии (36,5%), Белоруссии (36,3%).

Россия с показателем примерно в 30% заняла 31 место.

По статье расходов на алкоголь и табак РФ заняла 25-е место. Россияне тратят на них всего 3% доходов. Такой же показатель в Белоруссии, схожая ситуация в Хорватии, Чехии и Нидерландах (2,9%).

Больше всего на спиртное и сигареты тратят жители Румынии (8,2%), Болгарии (5%) и Сербии (4,9%).

10 декабря таблоид Bild на основе отчета ООН опубликовал рейтинг стран по уровню жизни. В список вошли 189 государств. Самый высокий уровень жизни оказался в Норвегии. На втором месте — Швейцария, на третьем Ирландия.