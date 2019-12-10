Названы страны с самым высоким качеством жизни

Немецкий таблоид Bild на основе отчета ООН опубликовал рейтинг стран по уровню жизни.

В список вошли 189 государств, которые оценивались по таким критериям как свобода, безопасность, образование, здоровье и их соответствие экономическому развитию.

В докладе ООН также отмечается глобальная тенденция к росту качества жизни. В группу с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала вошли 62 страны.

Согласно рейтингу, самый высокий уровень жизни в Норвегии. На втором месте – Швейцария, на третьем Ирландия.

Четвертую строчку разделили Германия и Гонконг. При этом издание полагает, что уровень «человеческого развития» в последнем оценивался ООН до начала масштабных протестов.

В топ-10 вошли Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Россия заняла 49 место, Украина – 88.

Аутсайдерами рейтинга оказались Бурунди, Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика и Нигер. Низкие позиции также заняли страны, в которых фиксируются военные конфликты – Сирия (154 место), Йемен (177).

В ноябре были названы лучшие и худшие страны Европы по финансовому благополучию.