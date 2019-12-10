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На Украине заявили о движении страны к нищете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Принятый украинский бюджет на 2020 год перенесет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты, заявил 9 декабря председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, программа правительства, утвержденная ранее Верховной радой, не дает Украине шансов на развитие экономики, а новые законы приводят к уничтожению и притеснению малого и среднего бизнеса.

«Великолепные» результаты деятельности парламента. «Великолепный» бюджет, который превращает страну и переносит автоматом из эпохи бедности в эпоху нищеты. «Великолепная» программа правительства. <…> Это отразится в ближайший месяц на экономической ситуации в стране», — заявил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

26 ноября сообщалось, что в бюджете Украины на 2020 год урезаны расходы на социальные выплаты. Главной статьей расходов назван госдолг, а не соцнужды.

В начале месяца стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил оборонный бюджет страны на 2020 год на уровне $9,8 млрд.

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