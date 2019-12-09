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Минфин России назвал сумму долга Украины по еврооблигациям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сумма требований России в связи с неисполнением Украиной обязательств по евробондам, имеющим номинальную стоимость $3 млрд, с учетом начисленных процентов в настоящее время составляет порядка $4,5 млрд, сообщает пресс-центр Министерства финансов РФ в понедельник, 9 декабря.

Ранее в этот день в Верховном суде Великобритании начались четырехдневные слушания по апелляции, поданной от имени Российской Федерации касательно решения Апелляционного суда Англии в связи с неисполнением Украиной обязательств по еврооблигациям. Также Верховный суд Великобритании рассмотрит отдельную жалобу, поданную Украиной в связи с отклонением в 2018 году Апелляционным судом Англии всех ее аргументов, за исключением аргумента о выпуске еврооблигаций «под давлением России».

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Если по итогам четырехдневных слушаний Верховный суд Великобритании вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Россия будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям и на дополнительные проценты.

Суверенные еврооблигации на $3 млрд в пользу России были размещены Украиной в 2013 году. Заем должен был быть погашен в декабре 2015 года, и до установленного срока Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт.

После госпереворота в стране в 2014 году новые власти ввели мораторий на выплату долга. В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию по долгу перед РФ по евробондам на $3 млрд. Суд принял решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление. Украинские юристы в ходе слушаний заявили, что судья «не учел в полной мере особенности законодательства Украины», что якобы привело к решению в пользу России.

Руководитель департамента внешнего долга Министерства финансов России Константин Вышковский назвал абсолютно надуманным аргумент Киева по поводу того, что кредит от Москвы на $3 млрд якобы был предоставлен под давлением.

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