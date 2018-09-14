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Минфин назвал надуманным заявление Украины о получении $3 млрд под давлением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава департамента внешнего долга Министерства финансов России Константин Вышковский назвал аргумент Киева о том, что кредит от Москвы на $3 млрд был предоставлен под давлением, абсолютно надуманным.

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«Киев заявлял, что в 2013 году РФ каким-то образом препятствовала заключению договора Украины об ассоциации с Евросоюзом, и это является основанием говорить о том, что еврооблигации были проданы под принуждением России, и это, в свою очередь, является основанием сегодня не исполнять обязательства по облигациям», — сказал он.

По словам Вышковского, этот довод украинской стороны, который суд решил рассмотреть по существу, является несостоятельным. В российском Минфине считают, что Киев намеренно изобрел данный аргумент для того, чтобы оправдать неисполнение своих обязательств по выплатам.

В этой связи представитель ведомства напомнил, что договоренности о предоставлении Россией кредита Украине были достигнуты на высшем уровне, а условия были льготными. По мнению Вышковского, аргумент Киева не требует детального обсуждения, поэтому решение по нему может быть принято в ускоренном порядке.

«Мы рассчитываем на то, что Верховный суд согласится с такой позицией. А если все-таки состоится полноценное, полномасштабное рассмотрение вопроса, мы уверены, что докажем несостоятельность выдвигаемого украинской стороной аргумента», — приводит его слова «РИА Новости».

В 2013 году Украина разместила суверенные еврооблигации на $3 млрд в пользу России. Заем должен был быть погашен в декабре 2015 года. До установленного времени Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт.

После госпереворота в стране новые власти ввели мораторий на выплату долга. В 2016 году Москва обратилась в Высокий суд Лондона, который в марте обязал украинскую сторону выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также $75 млн неосуществленного купонного платежа и штрафные проценты.

14 сентября Киев выиграл в суде Лондона апелляцию по долгу перед РФ по евробондам на $3 млрд. Инстанция приняла решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление. Украинские юристы в ходе слушаний заявили, что судья «не учел в полной мере особенности законодательства Украины», что якобы привело к решению в пользу России.

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