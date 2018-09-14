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Министр финансов России прокомментировал решение суда по долгу Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр финансов России, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов прокомментировал решение суда по долгу Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, 14 сентября.

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По его словам, Апелляционный суд Англии поддержал только один из четырех доводов Киева.

«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны», — сказал министр.

Силуанов добавил, что Россия обратится в Верховный суд Англии и уверена в том, что принятое решение будет объективным.

Ранее в пятницу суд удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона, взыскавшего с Киева $3 млрд долга в пользу Москвы. Речь идет о еврооблигациях, которые в 2013 году разместила Украина в пользу РФ. Теперь рассмотрением дела снова займется Высокий суд Лондона.

Займ на сумму $3 млрд должен был быть погашен в декабре 2015 года. До конца 2015-го Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт. После госпереворота на Украине новые власти ввели мораторий на выплату долга РФ. Совет директоров МВФ признал статус долга Киева перед Москвой суверенным.

Россия обратилась в Высокий суд Лондона в 2016 году.  В марте он обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также сумму неосуществленного купонного платежа $75 млн и штрафные проценты — каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Юристы Украины в ходе слушаний заявили, что судья Высокого суда Лондона «не в полной мере учел особенности украинского законодательства», что якобы привело к решению в пользу России.

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