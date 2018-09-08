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Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине

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Фото: TASS/ZUMA/Maxym Marusenko
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Украине грозят финансовая катастрофа и дефолт, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Причиной, по его словам, может стать невыполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) и повышение цен на газ.

7 сентября в эфире телеканала «Интер» Гройсман также рассказал об огромном госдолге Украины, который, по его словам, с 2005 по 2013 год увеличился на $46 млрд.

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«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить», — сказал политик.

Премьер отметил необходимость для Украины выходить на внешние рынки и выполнять требования МВФ, в том числе повысить цены на газ.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены. Но невыполнение требования поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер-министр, я — антикризисный», — заявил Гройсман.

Он сообщил, что обещания повысить цены давали разные украинские премьеры, но их невыполнение подорвало доверие Европы к Киеву.

«А я должен решать этот вопрос. Миссия МВФ приехала. Работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров», — добавил Гройсман.

В августе украинский премьер заявил, что очередное повышение цен на газ для населения необходимо, иначе Украина не сможет выплатить внешние долги.

МВФ оказывает Украине финансовую помощь с 2015 года в обмен на реформы в стране. Киев ожидает получения в общей сложности $17,5 млрд. К настоящему моменту Украина получила $8,7 млрд.

Госдолг Украины на апрель 2018 года превысил $77 млрд. За следующую четырехлетку Киев должен выплатить $27 млрд.

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