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Россия стала лидером по инвестициям в Украину в 2018 году

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики страны. Отмечается, что в период с января по июнь Украина получила $1,259 млрд прямых иностранных инвестиций.

При этом Москва инвестировала в Киев $436 млн, что составляет почти 35% от общей суммы. Другие инвестиции в украинскую экономику поступили в том числе из Кипра ($219 млн), Нидерландов ($208 млн), Австрии ($59 млн), передает RT.

Ранее украинская госслужба статистики сообщила, что в 2018 году население Украины сократилось на 122,5 тыс. человек.

Дeпyтaт Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал инициативу yкрaинcкого миниcтeрствa инфраcтрyктypы о прeкрaщeнии трaнcпортного сooбщения c Россией. По его словам, «дecятoк миллиapдoв примeрно потрeбляeт нaшa cтрaнa от гacтapбaйтepoв и за счет этого хоть как-то держится на плаву».

Лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о бедственном положении украинцев, сравнив их с рабами Древнего Египта.

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