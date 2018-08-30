В Верховной раде назвали агонией прекращение договора о дружбе с Россией

Депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий заявил «Известиям», что высказывания президента Украины Петра Порошенко о готовности Киева разорвать договор о дружбе с Россией напрямую связаны с приближающимися президентскими (в марте) и парламентскими (в октябре 2019 года) выборами.

«Это агония властей. Стремление испортить отношения с Россией в угоду главным спонсорам — США. Надо понимать, что для страны это минус. Украина находится в плачевном экономическом положении», — отметил в беседе с «Известиями» Балицкий.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал «Известиям», что позиция Порошенко — не более чем попытка напомнить о своих националистических позициях соответствующим политическим кругам.

«Мы придаем этому значение, внимательно следим за развитием и сопереживаем украинцам по поводу такой драматической эскалации напряженности в отношениях между нашими двумя братскими государствами и народами», — сказал Карасин.

Российско-украинский договор о дружбе был заключен в 1997 году и закрепил стратегическое партнерство сторон. Украинский лидер ранее в очередной раз анонсировал скорый разрыв договора в одностороннем порядке.

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