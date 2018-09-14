Суд Англии отменил взыскание с Украины $3 млрд в пользу России

Апелляционный суд Англии 14 сентября удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона, взыскавшего с Киева $3 млрд долга в пользу Москвы.

Дело будет рассматриваться Высоким судом Лондона повторно, однако не по ускоренной процедуре, а в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.

В 2013 году Украина разместила суверенные еврооблигации на сумму $3 млрд в пользу России. Займ должен быть погашен в декабре 2015 года. До конца 2015-го Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт.

После государственного переворота на Украине новые власти ввели мораторий на выплату долга РФ. Совет директоров МВФ признал статус долга Киева перед Москвой суверенным.

В 2016 году Россия обратилась в Высокий суд Лондона. В марте он обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в размере $3 млрд, а также сумму неосуществленного купонного платежа $75 млн и штрафные проценты — каждый день просрочки обходится Киеву в $673 тыс.

Юристы Украины в ходе слушаний заявили, что судья Высокого суда Лондона «не в полной мере учел особенности украинского законодательства», что якобы привело к решению в пользу России.