В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Начало первого заседания — 11 часов по местному времени (14:00 мск). Слушания продолжатся до 12 декабря.

В сообщении отмечается, что The Law Debenture Trust Corporation plc, которая представляет интересы России, оспаривает решение апелляционного суда в целом, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении к выпуску облигаций. Украинская сторона оспаривает три тезиса из решения суда.

Всё началось, когда в декабре 2013 года президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Из этой суммы российская сторона успела выделить $3 млрд за счет Фонда национального благосостояния.

Украина обслуживала долг до конца 2015 года, пока в декабре того же года правительство страны во главе на тот момент с Арсением Яценюком наложило соответствующий мораторий на выплаты.

Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени России в начале 2016 года подал иск в Лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд. На сумму, которую Киев не вернул Москве, после дефолта должны начисляться дополнительные проценты по ставке 8% годовых, и они достигли уже «нескольких сотен миллионов долларов», заявил РБК источник, близкий к процессу.

Являвшийся в то время министром финансов Украины Александр Данилюк заявил об отказе возвращать России долг. Он назвал это «политическим кредитом», добавив, что страна готова отстаивать свою позицию в Лондонском суде.

14 сентября 2018 года Киев выиграл в суде Лондона апелляцию по долгу перед Москвой. Инстанция приняла решение о новом слушании по спору, отменив предыдущее постановление. Украинские юристы в ходе слушаний заявили, что судья «не учел в полной мере особенности законодательства Украины», что якобы привело к решению в пользу России. Как уточняет РБК, суд оставил украинской стороне шанс добиться разбирательства по аргументу о том, что Россия якобы «принудила» Украину к выпуску облигаций в ее пользу через «политическое, экономическое и финансовое давление», включая торговые санкции.

Глава департамента внешнего долга Минфина России Константин Вышковский назвал аргумент Киева о том, что кредит от Москвы на $3 млрд был предоставлен под давлением, надуманным.

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, поскольку его предшественник Виктор Янукович якобы вывез эти деньги из страны.

В мае украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства и порекомендовал ему пересмотреть отношения с Международным валютным фондом (МВФ).

В сентябре 2019 года Украина всё же компенсировала Москве часть судебных издержек по иску на сумму £1,16 млн ($1,52 млн по курсу на 9 декабря). Всего Киев должен был выплатить £2,8 млн ($3,65 млн).