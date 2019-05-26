Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины
Олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства. Об этом бизнесмен, вернувшийся на Украину после нескольких лет жизни за границей, заявил в интервью Financial Times.
«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины», — цитирует Коломойского UA Portal в воскресенье, 26 мая.
Также, по мнению бизнесмена, Украина может брать пример с Аргентины.
«Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», — считает он.
Олигарх порекомендовал Зеленскому пересмотреть отношения с Международным валютным фондом (МВФ). По мнению Коломойского, если глава государства «будет слушать Запад», он закончит как бывший президент Украины Петр Порошенко — с низкими рейтингами.
По мнению Коломойского, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог».
20 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ. По мнению политика, дальнейшая совместная работа с этой организацией опасна для Украины и преступна.
В декабре 2018 года сообщалось, что внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд. При этом внешние и внутренние долги превысили 70% от ВВП страны. По подсчетам депутатов рады, каждый украинец уже должен МВФ $2 тыс., сама же страна все дальше погружается «в кредитное рабство».
Однако во время предвыборной кампании Зеленский высказался за сотрудничество с МВФ.