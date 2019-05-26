Прямой эфир

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт по внешним долгам Украины

0
Фото:ТАСС/Константин Сазончик
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам государства. Об этом бизнесмен, вернувшийся на Украину после нескольких лет жизни за границей, заявил в интервью Financial Times.

«Мы должны поступить с нашими кредиторами так же, как Греция. Это пример для Украины», — цитирует Коломойского UA Portal в воскресенье, 26 мая.

Также, по мнению бизнесмена, Украина может брать пример с Аргентины.

Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского
Как закончится «медовый месяц» президента Украины с избирателями

«Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», — считает он.

Олигарх порекомендовал Зеленскому пересмотреть отношения с Международным валютным фондом (МВФ). По мнению Коломойского, если глава государства «будет слушать Запад», он закончит как бывший президент Украины Петр Порошенко — с низкими рейтингами.

По мнению Коломойского, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог».

20 мая депутат Верховной рады Вадим Рабинович призвал Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ. По мнению политика, дальнейшая совместная работа с этой организацией опасна для Украины и преступна.

В декабре 2018 года сообщалось, что внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд. При этом внешние и внутренние долги превысили 70% от ВВП страны. По подсчетам депутатов рады, каждый украинец уже должен МВФ $2 тыс., сама же страна все дальше погружается «в кредитное рабство».

Однако во время предвыборной кампании Зеленский высказался за сотрудничество с МВФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коломойский заявил о планах снова стать совладельцем Приватбанка
Коломойский рассказал о своем последнем разговоре с Зеленским

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017