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Россиянам дали советы по борьбе с аллергией

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Врач аллерголог-иммунолог иммунолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Наталья Гарскова дала советы по борьбе с аллергией в весенний период. Об этом она рассказала 17 апреля агентству «Прайм».

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Врач пояснила, что сезонная аллергия, вызванная реакцией иммунной системы на пыльцу растений, называется поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит. Симптомами недуга являются заложенность носа, чихание, покраснение, резь в глазах, слезотечение, а также ощущение затрудненного грудного дыхания.

«Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время — это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников «запущенной аллергии» — бронхиальная астма», — сказала Наталья Гарскова.

Врач напомнила, что в такой ситуации стоит обратиться к аллергологу.

Однако есть стандартные рекомендации, которые помогут облегчить протекание аллергии.

По словам Гарсковой, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету: исключить из рациона сладкое, красители, маринады, копчености, ограничить тяжелые для переваривания продукты, которые тоже могут вызвать аллергическую реакцию: куриные яйца, молоко, цитрусовые и т.д.

Также врач порекомендовала исключить из питания перекрестные аллергены.

Чтобы уменьшить контакт с пыльцевыми аллергенами, можно часто принимать душ, промывать глаза и нос, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день, а также увлажнять помещение для сна.

Ранее, 15 апреля, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об отличиях респираторных заболеваний от аллергии.

По его словам, при ОРВИ повышается температура, а при аллергии она остается в норме. Он также отметил, что при аллергии появляются заложенность носа и сопли без гноя, прозрачного цвета. Если же пациент страдает астмой как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания.

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