Россиянам дали советы по борьбе с аллергией

Врач аллерголог-иммунолог иммунолог КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Наталья Гарскова дала советы по борьбе с аллергией в весенний период. Об этом она рассказала 17 апреля агентству «Прайм».

Врач пояснила, что сезонная аллергия, вызванная реакцией иммунной системы на пыльцу растений, называется поллиноз или сезонный аллергический риноконъюнктивит. Симптомами недуга являются заложенность носа, чихание, покраснение, резь в глазах, слезотечение, а также ощущение затрудненного грудного дыхания.

«Иногда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, теряя время — это неправильно и опасно. Ведь один из наиболее часто встречаемых спутников «запущенной аллергии» — бронхиальная астма», — сказала Наталья Гарскова.

Врач напомнила, что в такой ситуации стоит обратиться к аллергологу.

Однако есть стандартные рекомендации, которые помогут облегчить протекание аллергии.

По словам Гарсковой, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету: исключить из рациона сладкое, красители, маринады, копчености, ограничить тяжелые для переваривания продукты, которые тоже могут вызвать аллергическую реакцию: куриные яйца, молоко, цитрусовые и т.д.

Также врач порекомендовала исключить из питания перекрестные аллергены.

Чтобы уменьшить контакт с пыльцевыми аллергенами, можно часто принимать душ, промывать глаза и нос, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день, а также увлажнять помещение для сна.

Ранее, 15 апреля, врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал об отличиях респираторных заболеваний от аллергии.

По его словам, при ОРВИ повышается температура, а при аллергии она остается в норме. Он также отметил, что при аллергии появляются заложенность носа и сопли без гноя, прозрачного цвета. Если же пациент страдает астмой как одной из форм аллергии, его мучают приступы одышки без других привычных проявлений заболевания.