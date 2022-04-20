Прямой эфир
Экономика
Молдавия заявила о готовности покупать газ на международном рынке
Мир
МИД РФ заявил о работе по открытию российских посольств в ДНР и ЛНР
Мир
Украинские пленные призвали хорошо относиться к захваченным воинам РФ
Мир
Суд Лондона выдал ордер на передачу Ассанжа США
Политика
Монатику и Дмитрию Комарову запретили въезд в Россию на 50 лет
Экономика
Индия удвоила объемы закупок российской нефти
Общество
Москвичам пообещали выпадение около 25% месячной нормы осадков в четверг
Мир
Митинг против запрета георгиевской ленты начался у парламента Молдавии
Экономика
Курс доллара упал ниже 72 рублей
Мир
Подразделения ВСУ покидают район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Мир
Силы ДНР установили контроль над 167 населенными пунктами

Эксперт рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, нужно регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора. Об этом 20 апреля рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина «Газете.Ru».

Не пыли: в Москве начался тяжелый для аллергиков сезон
В стадию активного пыления в столице вступили ольха и орешник

«Это могут быть специализированные растворы для промывания носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем, который нужен в такой ситуации, — 200–250 мл, то есть около стакана», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что, если были назначены интраназальные препараты, их лучше закапывать в нос уже после промывания.

Однако специалист пояснила, что первой помощью всё равно остается прием антигистаминного препарата по назначению врача.

Зимина акцентировала внимание на том, что при проявлении симтомов со стороны глотки, ротоглотки, гортани или нарастании затрудненного дыхания, необходимо вызвать скорую помощь или немедленно обратиться к лор-врачу.

17 апреля иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина дала советы, как облегчить симптомы аллергии на цветение. В период сезонной аллергии необходимо меньше находиться в зоне цветущих растений, а также носить одежду с длинным рукавом и солнцезащитные очки. Она также добавила, что медицинские маски не защищают от проникновения пыльцы в органы дыхания, поэтому носить их нет необходимости. При этом помочь облегчить симптомы аллергии может респиратор. Кроме того, Логина напомнила, что необходимо чаще проводить влажную уборку помещений, где находится человек с аллергией.

Ранее в этот день врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова дала советы по борьбе с сезонной аллергией в весенний период. По ее словам, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету, а также часто принимать душ, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день и увлажнять помещение для сна. Она напомнила, что при симптомах аллергии стоит обратиться к аллергологу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022