Эксперт рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии

Людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, нужно регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора. Об этом 20 апреля рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина «Газете.Ru».

«Это могут быть специализированные растворы для промывания носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках. Примерный объем, который нужен в такой ситуации, — 200–250 мл, то есть около стакана», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что, если были назначены интраназальные препараты, их лучше закапывать в нос уже после промывания.

Однако специалист пояснила, что первой помощью всё равно остается прием антигистаминного препарата по назначению врача.

Зимина акцентировала внимание на том, что при проявлении симтомов со стороны глотки, ротоглотки, гортани или нарастании затрудненного дыхания, необходимо вызвать скорую помощь или немедленно обратиться к лор-врачу.

17 апреля иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина дала советы, как облегчить симптомы аллергии на цветение. В период сезонной аллергии необходимо меньше находиться в зоне цветущих растений, а также носить одежду с длинным рукавом и солнцезащитные очки. Она также добавила, что медицинские маски не защищают от проникновения пыльцы в органы дыхания, поэтому носить их нет необходимости. При этом помочь облегчить симптомы аллергии может респиратор. Кроме того, Логина напомнила, что необходимо чаще проводить влажную уборку помещений, где находится человек с аллергией.

Ранее в этот день врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова дала советы по борьбе с сезонной аллергией в весенний период. По ее словам, необходимо соблюдать гипоаллергенную диету, а также часто принимать душ, носить кепку и защитные очки, менять наволочки каждый день и увлажнять помещение для сна. Она напомнила, что при симптомах аллергии стоит обратиться к аллергологу.