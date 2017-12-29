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Актриса Роуз Мари умерла в возрасте 94 лет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/d79
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Американская актриса и певица Роуз Мари умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт артистки.

«С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем», — сказано в сообщении.

Актриса скончалась в своем доме в районе Ван-Найс (штат Калифорния). Как сообщает телеканал, актриса хорошо известна по роли в ситкоме «Шоу Дика Вана Дайка», за которую трижды была номинирована на премию «Эмми».

Также Роуз Мари снималась в сериале «Шоу Дорис Дэй» и музыкальном кинофильме «Top Banana». В 2001 году актриса получила звезду на Голливудской «Аллее славы».  

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