Актриса Роуз Мари умерла в возрасте 94 лет

Американская актриса и певица Роуз Мари умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт артистки.

«С разбитым сердцем сообщаем ужасно грустную новость, что наша любимая Роуз Мари ушла из жизни сегодня днем», — сказано в сообщении.

Актриса скончалась в своем доме в районе Ван-Найс (штат Калифорния). Как сообщает телеканал, актриса хорошо известна по роли в ситкоме «Шоу Дика Вана Дайка», за которую трижды была номинирована на премию «Эмми».

Также Роуз Мари снималась в сериале «Шоу Дорис Дэй» и музыкальном кинофильме «Top Banana». В 2001 году актриса получила звезду на Голливудской «Аллее славы».