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Скончался театральный режиссер Виктор Симакин

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Фото: NN.RU
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Режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Симакин скончался во вторник, 26 декабря. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного театра юного зрителя.

Лауреат государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского, премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина и других профессиональных наград Виктор Симакин много лет возглавлял ТЮЗ, поставил на его сцене много разноплановых спектаклей.

«Ему принадлежат такие крупные постановки, как «Завтра была война», «Мэкки-нож», «Принцесса Турандот», «Сны Евгении», «Фартовые девочки», «Бедность не порок», «Блин-2», «Вишневый сад», «Васса Железнова», «Жена мужа в Париж провожала»… Все они получили положительную оценку критики и были удостоены высоких наград на театральных фестивалях России», — говорится в сообщении театра.

Виктору Симакину было 72 года, прощание с режиссером прошло 28 декабря.

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