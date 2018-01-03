Глава мормонов Томас Монсон умер в США на 91-м году жизни

Глава крупнейшей религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе церкви.

Отмечается, что Монсон ушел из жизни во вторник, 2 января, у себя дома в Солт-Лейк-Сити в окружении близких.

В высший ранг мормонского духовенства — апостолы — Монсона посвятили в возрасте 36 лет, после чего он вошел в состав руководящего органа церкви — кворум 12 апостолов. Шестнадцатым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Монсон был назначен в 2008 году, передает телеканал RT.