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Глава мормонов Томас Монсон умер в США на 91-м году жизни

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Фото: youtube.com
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Глава крупнейшей религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон скончался в США на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе церкви.

Отмечается, что Монсон ушел из жизни во вторник, 2 января, у себя дома в Солт-Лейк-Сити в окружении близких.

В высший ранг мормонского духовенства — апостолы — Монсона посвятили в возрасте 36 лет, после чего он вошел в состав руководящего органа церкви — кворум 12 апостолов. Шестнадцатым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Монсон был назначен в 2008 году, передает телеканал RT.

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