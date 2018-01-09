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Бывший зять Юлии Тимошенко скоропостижно скончался в Чехии

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Бывший муж дочери экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгении британский рок-музыкант Шон Карр скончался в возрасте 49 лет. Он умер 8 января в Праге во сне. Сообщение о смерти было опубликовано на странице группы Death Valley Screamers (DVS) в Facebook.

Евгения Тимошенко и Шон Карр поженились в 2005 году. Для музыканта это был второй брак.

До женитьбы на Тимошенко на родине у Карра была мастерская по ремонту обуви. После переезда на Украину он основал украинско-британскую рок-группу DVS, которая существует и сейчас.

В 2012 году супруги Карр развелись.

У рок-музыканта были серьезные проблемы с алкоголем, пишет «Ридус».

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