Бывший зять Юлии Тимошенко скоропостижно скончался в Чехии

Бывший муж дочери экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгении британский рок-музыкант Шон Карр скончался в возрасте 49 лет. Он умер 8 января в Праге во сне. Сообщение о смерти было опубликовано на странице группы Death Valley Screamers (DVS) в Facebook.

Евгения Тимошенко и Шон Карр поженились в 2005 году. Для музыканта это был второй брак.

До женитьбы на Тимошенко на родине у Карра была мастерская по ремонту обуви. После переезда на Украину он основал украинско-британскую рок-группу DVS, которая существует и сейчас.

В 2012 году супруги Карр развелись.

У рок-музыканта были серьезные проблемы с алкоголем, пишет «Ридус».