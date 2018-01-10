Стала известна дата и место прощания с Михаилом Державиным

Актера Михаила Державина, ушедшего из жизни 10 января, похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание со знаменитым артистом состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января.

Об этом сообщается на сайте театра в среду.

«Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов, с 12.00 начнется гражданская панихида», — говорится в тексте.

Державин умер на 82-м году жизни. По информации РЕН ТВ, актер скончался после продолжительной болезни.

Артист родился 15 июня 1936 года. Он окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина, работал в театре Ленинского комсомола, а с 1967 года — в Театре cатиры.