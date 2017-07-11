Президент России Владимир Путин приехал в Валаамский монастырь. Визит президента, как и год назад, состоялся в день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

У Спасо-Преображенского собора Путина встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский лидер в храме приложился к мощам преподобных и поставил свечу у Валаамской иконы Божией Матери.

Позже Владимир Путин обсудил с патриархом вопросы жизни монастыря и его обустройство.