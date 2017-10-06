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Порошенко: закон о реинтеграции Донбасса поможет Киеву получить оружие

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Законопроект о реинтеграции Донбасса укрепляет правовую базу для применения в регионе вооруженных сил Украины и усиливает аргументы в пользу поставок оборонительного оружия Киеву, заявил в пятницу украинский президент Петр Порошенко в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Сегодня, 6 октября, Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, который закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также нормативный акт позволяет вводить войска, применять вооруженные силы в любой период и на неопределенный срок и дает полномочия президенту объявлять военное положение. Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится после 17 октября.

«А за собой мы фиксируем право на самооборону, согласно статье 51 устава ООН. Это еще больше укрепляет правовую базу для применения вооруженных сил, расширяет их способности в регионе. Это усиливает аргументы в пользу предоставления Украине оборонительного оружия», — сказал он.

Однако, как заверил президент, законопроект «ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь» урегулирования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Киев передал Вашингтону перечень вооружения, которое Украина желает получить от США.

Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса 4 октября и определил его статус как неотложный. Во время его рассмотрения 5 октября депутаты от оппозиционного блока устроили потасовку  и заблокировали место спикера, а в самом Киеве прошли беспорядки.

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