Песков: проект закона Украины о реинтеграции Донбасса неприемлем

Проект украинского законопроекта о реинтеграции Донбасса противоречит Минским договоренностям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, насколько мы располагаем информацией о пока еще законопроекте, он носит весьма декларативный характер, там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором, и также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что с юридической точки зрения «такая формулировка ни де-юре, ни де-факто» не может быть приемлемой. В пятницу Верховная рада Украины утвердила в первом чтении законопроект о реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Ранее украинские депутаты рекомендовали парламенту отправить на доработку проект закона, продлевающего на год особый статус Донбасса.

Напомним, 16 октября 2014 года Порошенко подписал закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Он вводился в ДНР И ЛНР временно, на три года.