Захарченко анонсировал выборы главы ДНР осенью 2018 года

Осенью 2018 года состоятся выборы главы провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом заявил руководитель образования Александр Захарченко в четверг, 11 января.

«Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году», — цитирует его РБК.

В декабре были приняты изменения в конституцию республики, которые увеличивают срок полномочий главы ДНР и депутатов на год — до пяти лет.

15 декабря Захарченко рассказал о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) в ДНР. В частности, он сообщил, что на данный момент прошли испытания и уже состоят на фронте порядка 15 антиснайперских винтовок «Дончанка».