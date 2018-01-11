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Захарченко анонсировал выборы главы ДНР осенью 2018 года

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Осенью 2018 года состоятся выборы главы провозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Об этом заявил руководитель образования Александр Захарченко в четверг, 11 января.

«Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году», — цитирует его РБК.

В декабре были приняты изменения в конституцию республики, которые увеличивают срок полномочий главы ДНР и депутатов на год — до пяти лет.

15 декабря Захарченко рассказал о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) в ДНР. В частности, он сообщил, что на данный момент прошли испытания и уже состоят на фронте порядка 15 антиснайперских винтовок «Дончанка».

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