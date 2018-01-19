Депутаты внесли в раду постановление об отмене закона по Донбассу

Депутаты Верховной рады, представляющие фракцию «Оппозиционный блок», зарегистрировали в украинском парламенте постановление об отмене принятого 18 января закона о реинтеграции Донбасса.

До рассмотрения этого постановления спикер рады не сможет передать закон на подпись президенту страны Петру Порошенко. При этом украинский парламент в пятницу завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля.

Согласно информации на сайте Верховной рады, инициаторами регистрации постановления выступили депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором».

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.