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Депутаты внесли в раду постановление об отмене закона по Донбассу

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Фото: TASS/ZUMA/Sergii Kharchenko
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Депутаты Верховной рады, представляющие фракцию «Оппозиционный блок», зарегистрировали в украинском парламенте постановление об отмене принятого 18 января закона о реинтеграции Донбасса.

До рассмотрения этого постановления спикер рады не сможет передать закон на подпись президенту страны Петру Порошенко. При этом украинский парламент в пятницу завершил работу и ушел на каникулы до 6 февраля. 

Согласно информации на сайте Верховной рады, инициаторами регистрации постановления выступили депутаты Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия называется «страной-агрессором». 

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

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