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Порошенко призвал ЕС создать антироссийскую коалицию

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Фото: ТАСС/Палинчак Михаил
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал страны Европы объединиться и создать вместе с Киевом коалицию против России. Заявление опубликовано в пятницу, 26 января, на странице украинского лидера в Facebook.

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«Сегодня мы оказались в ситуации, когда Россия ведет необъявленную войну против всех нас. Учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новой коалиции, новых программах или новом подходе», — заявил Порошенко в ходе сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента».

Во встрече, помимо украинского лидера, участвовали президенты Литвы и Польши Даля Грибаускайте и Анджей Дуда, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан.

Ранее в январе Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство, а также заявил о «имперских амбициях и аппетитах России». Противостоять им, по словам президента, может только «демократическая, успешная и независимая Украина».

Отношения между Киевом и Москвой обострились после событий, начавшихся зимой и весной 2014 года. В феврале на Украине сменилась власть, после чего на востоке страны начались протесты, которые привели к вооруженному конфликту. В результате были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В РФ настаивают на том, что Москва не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе и не оказывает представителям самопровозглашенных республик материальной или технической помощи.

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