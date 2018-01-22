Порошенко вошел в десятку богатейших спикеров форума в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко вошел в десятку самых богатых спикеров предстоящего Международного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет британское издание Verdict.

Первые три места в рейтинге главных толстосумов симпозиума заняли основатель Microsoft Билл Гейтс, чьи активы превышают в $72 млрд, основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма с состоянием в $47 млрд, а также американский инвестор и управляющий хедж-фондом Рэй Далио с $14,1 млрд.

Президент США Дональд Трамп оказался на шестом месте по объему капитала: его состояние оценивается в $4,9 млрд.

Порошенко же разместился на девятой строчке с активами на $1,6 млрд.

Сравнивая активы всех спикеров, которые захотели выступить на форуме, авторы доклада пришли к выводу, что на каждого из них приходится по $414,3 млн.

Форум в Давосе пройдет с 23 по 26 января, его ключевой темой станет четвертая промышленная революция.







