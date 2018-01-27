США расширили санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции против России. В список юрлиц включена 21 компания. При этом 12 фирм — это дочерние предприятия «Сургутнефтегаза». Пожалуй, самое «опасное» из них — производство беседок, деревянных окон и бань.

Персональные санкции введены против 21 гражданина РФ и Украины. Среди них: замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Евгений Грабчак, министры самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Всего списки расширялись 17 раз, в них 160 физических и 413 юридических лиц.