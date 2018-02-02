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Минфин США предупредил об опасности введения санкций против госдолга РФ

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Фото: Global Look Press
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Расширение санкций в отношении российского госдолга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки. Как сообщают СМИ, к такому выводу пришел американский минфин. 

В докладе ведомства говорится, что расширение санкций против госдолга усилит нагрузку на банковский сектор РФ и приведет к введению Москвой ответных мер, передает Bloomberg

Как отмечает агентство, в документе подчеркивается, что последствия санкций в отношении российского госдолга ударят в том числе и по американским инвесторам. 

Как сообщал портал iz.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о постоянной готовности Москвы к введению Вашингтоном санкций против госдолга. 

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