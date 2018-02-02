Минфин США предупредил об опасности введения санкций против госдолга РФ

Расширение санкций в отношении российского госдолга может дестабилизировать глобальные финансовые рынки. Как сообщают СМИ, к такому выводу пришел американский минфин.

В докладе ведомства говорится, что расширение санкций против госдолга усилит нагрузку на банковский сектор РФ и приведет к введению Москвой ответных мер, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, в документе подчеркивается, что последствия санкций в отношении российского госдолга ударят в том числе и по американским инвесторам.

Как сообщал портал iz.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о постоянной готовности Москвы к введению Вашингтоном санкций против госдолга.