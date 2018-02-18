Глава Центробанка Латвии задержан по подозрению в коррупции

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало президента Центробанка страны Илмарса Римшевичса.

«Как только руководство БПБК сочтет возможным предоставить обществу информацию о ходе расследования, оно немедленно это сделает», — говорится в официальном заявлении премьер-министра Мариса Кучинскиса, распространенном его пресс-службой.

«Правительство полностью доверяет бюро и готово предоставить ему всю необходимую поддержку», — отмечается в документе.

«19 февраля будет созвано чрезвычайное заседание кабинета министров», — указал премьер. Он подчеркнул, что арест банкира не сказался на финансовой стабильности государства, сообщает ТАСС.

Как писал iz.ru, минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег. Банк назвал это заявление клеветой и пообещал добиваться опровержения.