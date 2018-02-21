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Главу ЦБ Латвии подозревают в получении взятки

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher/dpa
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Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали президента Банка Латвии Илмарса Ришевича по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Полицейские отстранили финансиста от управления Центробанком.

16 февраля сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича, сообщает «РИА Новости». В тот день подозреваемый находился в Испании, в бюро он явился 17 февраля. После допроса Римшевич был задержан на двое суток.

Официальных заявлений полицейские не делали. 19 февраля бюро присвоило Римшевичу статус подозреваемого. Речь идет о взятке в размере не менее €100 тыс. Сумма залога за банкира составила €100 тыс., после внесения этой суммы его выпустили из камеры.

Минфин США ранее обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег. Банк назвал это заявление клеветой и пообещал добиваться опровержения.

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