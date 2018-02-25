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В Петербурге двоих таксистов ограбили за одну ночь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Петербурге сразу два таксиста за одну ночь стали жертвами грабителей. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оба инцидента произошли 24 февраля. Сначала в правоохранительные органы обратился 22-летний водитель такси. По его словам, двое пассажиров, угрожая пистолетом, отобрали у него 6 тыс. рублей, документы и телефон, а после скрылись с места происшествия.

Чуть позже 23-летний таксист сообщил полицейским, что за час до первого инцидента неизвестные ограбили его по той же схеме: угрожая предметом, похожим на пистолет, преступники забрали 6,9 тыс. рублей, документы и мобильный, после чего вышли из машины.

Нападавшие разыскиваются.

21 февраля в Петербурге неизвестный убил водителя автобуса и скрылся с места происшествия. 19-летний местный житель арестован решением суда.

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