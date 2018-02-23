Подозреваемый в убийстве водителя маршрутки в Петербурге отправился за решетку

Красносельский районный суд арестовал до суда 19-летнего петербуржца, который подозревается в жестоком убийстве водителя автобуса. Информацию об этом распространили органы правопорядка в субботу, 23 февраля.

Сам инцидент произошел вечером 21 февраля.

С места происшествия молодой человек скрылся, а пострадавшего жителя Узбекистана врачи госпитализировали, сообщает портал 78.ru.

Жизнь водителя спасти не удалось.

19 февраля полицейские предотвратили заказное убийство целой семьи на Кубани.

Как стало известно, 22-летний житель Сочи планировал убийство собственной семьи –– родителей и сестры — ради наследства. В роли «исполнителя» выступил полицейский, он согласился выполнить преступление за 3 млн рублей.