СМИ узнали о самоубийстве замглавы Nestro Petrol Артема Кондратьева

Заместитель генерального директора принадлежащей «Зарубежнефти» нефтекомпании Nestro Petrol Артем Кондратьев покончил с собой в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает агентство Tanjug.

39-летний Кондратьев был гражданином России, занимал пост заместителя генерального директора по техническим вопросам и капитальному строительству компании.

По данным агентства, сотрудники полиции управления Баня-Лука проводят осмотр служебных помещений Nestro Petrol. О происшествии проинформирован окружной прокурор.