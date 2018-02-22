Осужденному на 14 лет за убийство Немцова увеличили срок наказания
Осужденному на 14 лет за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову увеличили срок на один месяц, передает корреспондент iz.ru из зала суда.
Ранее, 20 февраля, гособвинение попросило добавить два месяца к сроку соучастника убийства за оскорбление следователя во время судебного процесса.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, в июле 2017 года суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения.