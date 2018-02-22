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Осужденному на 14 лет за убийство Немцова увеличили срок наказания

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Фото: агенство городских новостей "Москва"
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Осужденному на 14 лет за убийство Бориса Немцова Темирлану Эскерханову увеличили срок на один месяц, передает корреспондент iz.ru из зала суда. 

Ранее, 20 февраля, гособвинение попросило добавить два месяца к сроку соучастника убийства за оскорбление следователя во время судебного процесса.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, в июле 2017 года суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения. 

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