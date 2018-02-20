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Прокурор просит добавить 2 месяца колонии соучастнику убийства Немцова Эскерханову

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Гособвинение попросило добавить два месяца к 14-летнему сроку соучастника убийства Бориса Немцова Темирлана Эскерханова за оскорбление следователя во время судебного процесса.

Об этом сообщил корреспондент портала iz.ru из зала суда во вторник, 20 февраля.

Прокурор отметила, что Эскерханов сознательно и грубо оскорбил следователя, явившегося на допрос в суд, и потребовала для него два месяца тюрьмы в дополнение к основному сроку.

Тогда бурную реакцию подсудимого вызвали слова следователя, что он не испытывает неприязни к обвиняемым.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Основному фигуранту дела, Зауру Дадаеву, в июле 2017 года суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные участники убийства получили сроки от 11 до 19 лет заключения. Эскерханов был приговорен к 14 годам лишения свободы.

12 января во время процесса по делу об оскорблении следователя в Басманном суде гражданин России Эскерханов отказался отвечать на вопросы на русском языке и потребовал переводчика, в чем ему было отказано.

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