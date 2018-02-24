Необычные световые столбы появились в небе над Петербургом

В ночь на 24 февраля жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного явления. В небе над Северной столицей появились световые столбы. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

Первые фото появились в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Явление, которые многие приняли за северное сияние, можно было наблюдать в Выборгском и Калининском районах.

На самом деле световые столбы кардинально отличаются от северного сияния и имеют совершенно другую природу.

Они возникают из-за преломления света в ледяных кристаллах в воздухе и появляются в морозную погоду.

21 февраля в Петербурге было зафиксировано другое редкое явление — гало. Тогда жители Северной столице заметили в небе сразу три «солнца».