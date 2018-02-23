Ростральные колонны в Петербурге зажгут в честь Дня защитника Отечества

Ростральные колонны в Санкт-Петербурге зажгут вечером 23 февраля в честь Дня защитника Отечества. Главные факелы города будут гореть с 20 до 22 часов. Об этом сообщает пресс-служба «ПетербургГаза».

Накануне «специалисты городской газовой службы проверили работу газогорелочного оборудования и выполнили пробный розжиг факелов».

Ростральные колонны зажигают лишь несколько раз в год. Как правило, это происходит на Новый год, Рождество, День Победы, День полного освобождения Петербурга от блокады, День защитника Отечества, День Военно-морского флота, День города, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Последний раз их зажигали 15 февраля на китайский Новый год.

Также 23 февраля в Музея кошки в Санкт-Петербурге пройдет акция «Все оттенки кошачьего», в рамках которой котов будут отдавать в добрые руки.