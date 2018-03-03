В США студент застрелил родителей из пистолета отца-полицейского

Студент застрелил своих родителей из пистолета своего отца, работавшего полицейским. Трагедия произошла в американском городе Маунт-Плезант (штат Мичиган) в здании общежития, сообщает ТАСС.

По данным агентства, стрельбу открыл 19-летний темнокожий студент Джеймс Эрик Дэвис. В настоящее время он задержан. Установлено, что родители подростка приехали к студенту, чтобы забрать сына домой по просьбе администрации учебного заведения. Родителям Дэвиса сообщили, что юноша ведет себя странно, его также заподозрили в употреблении наркотиков. В результате между родителями и их сыном произошел конфликт.

По словам шефа университетской полиции Билла Йигли, подросток застрелил родителей предположительно из оружия его отца, который был полицейским. О том, являлся ли пистолет служебным оружием, представитель полиции не уточнил.

После убийства Дэвиса разыскивали около 100 стражей порядка на протяжении 16 часов. В полиции сообщили, что молодой человек после задержания вел себя странно, но не оказал сопротивления при аресте. В настоящее время студент находится в больнице под охраной властей.