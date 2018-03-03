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Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Мичиганском университете

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mark Reinstein
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Американская полиция задержала мужчину, который подозревается в стрельбе на территории Центрального Мичиганского университета в американском городе Маунт-Плезант. Об этом сообщает официальный сайт учебного заведения.

Сообщается, что подозреваемый в стрельбе на территории кампуса был задержан благодаря свидетелю. Он опознал в одном из пассажиров поезда подозреваемого и сообщил об этом в полицию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что два человека, погибшие в результате стрельбы в Мичиганском университете США, являются родителями 19-летнего стрелка Джеймса Эрика Дэвиса-младшего, подозреваемого в происшествии.

Стрельба в кампусе Центрального Мичиганского университета произошла в пятницу, 2 марта, и унесла жизни двух человек

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