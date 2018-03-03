Погибшие в стрельбе в Мичиганском университете являлись родителями стрелка

Два человека, погибшие в результате стрельбы в Мичиганском университете США, являются родителями 19-летнего стрелка Джеймса Эрика Дэвиса-младшего. Об этом сообщает сайт учебного заведения.

Также, по данным телеканала 9&10 News, оружие, из которого стрелок произвел выстрелы, принадлежало отцу подозреваемого, служившего в полиции.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе. Им оказался 19-летний афроамериканец Джеймса Эрика Дэвис-младший.

Произошедшая 2 марта стрельба в кампусе Центрального Мичиганского университета унесла жизни двух человек.