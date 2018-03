Полиция получила сообщения о стрельбе в университете Мичигана.

Очевидцы сообщают, что выстрелы предположительно произошли на четвертом этаже здания. В своем Twitter телекомпания NBC распространила предупреждение студентам с призывом найти убежище.

Central Michigan Univ. is advising people on campus to shelter in place as they search for a suspect as a security incident unfolds on campus.