СМИ сообщили о погибших при стрельбе в университете Мичигана

Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант. Американские СМИ сообщают о двух погибших. По другим данным, жертвами стрельбы стали три человека.

В настоящий момент полицейские ведут поиски чернокожего мужчины, который «вооружен и опасен». Территорию университета патрулируют с воздуха.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на четвертом этаже здания, располагающегося на территории кампуса университета. Занятия в вузе были отменены, а студентам рекомендовали укрыться.