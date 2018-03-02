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СМИ сообщили о погибших при стрельбе в университете Мичигана

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Фото: TASS/Zuma/Chris Seward
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Неизвестный устроил стрельбу в кампусе Центрального Мичиганского университета в городе Маунт-Плезант. Американские СМИ сообщают о двух погибших. По другим данным, жертвами стрельбы стали три человека.

В настоящий момент полицейские ведут поиски чернокожего мужчины, который «вооружен и опасен». Территорию университета патрулируют с воздуха.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на четвертом этаже здания, располагающегося на территории кампуса университета. Занятия в вузе были отменены, а студентам рекомендовали укрыться.

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