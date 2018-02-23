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Два человека ранены в результате стрельбы в университете в США

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Фото: Getty Images/Steve Nehf/The Denver Post
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В результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана ранения получили два человека. 

«Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни», – сообщила администрация университета в Twitter.

Сейчас  угрозы безопасности нет, по данному факту проводится расследование.

14 февраля бывший ученик школы города Паркленд американского штата Флорида открыл стрельбу в заведении. Жертвами инцидента стали 17 человек.

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