Два человека ранены в результате стрельбы в университете в США

В результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана ранения получили два человека.

«Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни», – сообщила администрация университета в Twitter.

Сейчас угрозы безопасности нет, по данному факту проводится расследование.

14 февраля бывший ученик школы города Паркленд американского штата Флорида открыл стрельбу в заведении. Жертвами инцидента стали 17 человек.