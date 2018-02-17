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Стрельба во Флориде вызвала массовую скупку оружия в США

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После унесшей жизни 17 человек стрельбы в школе в американском штате Флорида жители США начали массово скупать огнестрельное оружие.

Акции компании, производящей винтовку AR-15, которой воспользовался преступник, подскочили на 1,5%. 

Купить огнестрельное оружие в США несложно. Право граждан на приобретение оружия закреплено второй поправкой к конституции. 

Пересмотр закона маловероятен, так как среди представителей властей США много сторонников свободного ношения оружия.

В их числе президент страны Дональд Трамп. 

«Если бы у человека не было оружия, у него были бы бомбы. У него было бы 55 бомб или что-нибудь еще. Я верю во вторую поправку, она нужна для безопасности», — утверждает президент.

При этом за 2016 год в США свыше 10 тыс. человек были убиты из огнестрельного оружия. 

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