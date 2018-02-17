19-летний стрелок из Флориды легально приобрел семь единиц оружия

Открывший стрельбу в школе в американском городе Паркленд (Флорида, США) Николас Круз в 2017 году легально приобрел как минимум пять единиц оружия.

Как сообщает CNN, использовавшееся при стрельбе оружие было приобретено без нарушений закона. Ранее 19-летний Круз выложил в социальные сети фотографию своего арсенала, состоявшего из семи единиц оружия, а также бронежилета.

Стоит отметить, что Круз намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни.

Напомним, в результате стрельбы в школе Паркленда пострадали более 50 человек, 17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.