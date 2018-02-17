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Стрелок из Флориды намерен обменять казнь на пожизненное заключение

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Фото: REUTERS/Susan Stocker
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Открывший стрельбу в школе в городе Паркленд (Флорида, США) Николас Круз намерен пойти на сделку со следствием и признать в суде свою вину, чтобы избежать смертной казни. 

Как сообщает NBC, адвокаты Круза планируют обсудить с прокурорами возможность заключения сделки, которая предполагала бы признание вины в обмен на пожизненное заключение.

Крузу предъявлены обвинения в предумышленном убийстве. Формально прокуроры не оглашали намерение добиваться смертной казни, однако адвокаты уверены, что именно так и произойдет.

Напомним, в результате стрельбы в школе Паркленда пострадали более 50 человек17 погибли. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

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